Rondje Koroningsdag: Bekende Groningers over de verjaardag van de koning in coronatijd

Als alternatief voor de normale Koningsdagtradities, presenteert de Oranjevereniging Groningen dit jaar een speciale videoproductie, getiteld ‘Rondje Koningsdag’. Vanaf 12.00 uur vertellen Burgemeester Koen Schuiling, Bert Visscher, Stadsdichter Myron Hamming, Thomas Koenis, en Kortingskoningin Gea Kramer over hun beleving van Koningsdag, in combinatie met de huidige Corona pandemie. OOG Televisie zendt de videoproductie vanaf 12.00 uur uit.

“De Koningsdagtraditie heeft een belangrijke verbindende kracht binnen de samenleving. Daarom vinden we het jammer dat het dit jaar niet door kan gaan, maar gezondheid en veiligheid staan voorop. Samen kunnen we verspreiding van het virus voorkomen en ons door deze pandemie heen slaan”, aldus Peter van der Linde, Voorzitter Oranjevereniging Groningen.

De video ‘Rondje Koroningsdag’ wordt gepresenteerd door Arno van der Heyden en Janine Abbring. “We hebben ook een paar verrassingsoptredens die we in de video gemonteerd”, zegt Hink Jan Apotheker, bestuurslid van de Oranjevereniging.

Quiz

Op de website van de Oranjevereniging is dit jaar een quiz te vinden. Deelnemers aan de quiz kunnen leuke prijzen winnen door het invullen van vragen over onze geliefde stad Groningen. In de video zal ook een aantal van de antwoorden verwerkt zijn, de moeite waard dus om even te kijken.

Oog TV zal “Rondje Koroningsdag” vanaf 12.00 uur uitzenden. De video is vanaf dat moment ook te bekijken via de website van de Oranjevereniging.