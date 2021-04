Roeivereniging De Hunze sinds deze week beter zichtbaar

nieuws

Foto: KGR De Hunze

Roeivereniging De Hunze is sinds deze week beter zichtbaar dankzij nieuwe belettering op het verenigingsgebouw. Dat laat de roeivereniging op haar Facebook-pagina weten.

De belettering is afgelopen donderdag aangebracht. Nynke Visser, die behalve Hunzelid ook eigenaresse is van ontwerpbureau Designdays, tekende voor het ontwerp. Daarbij is een betere zichtbaarheid van de vereniging het uitganspunt geweest. “De naam van de vereniging zichtbaar op de gevel zorgt voor naamsbekendheid in de stad, herkenbaarheid voor bezoekende verenigingen en is een gezicht naar buiten voor de leden”, aldus Visser.

Behalve voor het ontwerp droeg Visser ook zorg voor de uitvoering van het project.