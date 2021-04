Rijksuniversiteit eert Aletta Jacobs met Aletta-jaar

nieuws

Op 20 april begint op de Rijksuniversiteit Groningen het speciale ‘Aletta -jaar’, ter ere van het 150-jarig jubileum van de start van de studie van Aletta Jacobs aan de universiteit.

Op 20 april 2021 start een gemeenschappelijk jaar met een programma waarin de RUG samen met UMCG, AJSPH, Universiteitsmuseum en Studium Generale meerdere activiteiten organiseert. De eerste activiteiten zijn twee speciale podcasts over de invloed van vrouwen. Hierin is onder meer Marian Joëls te gast, decaan van het UMCG en auteur van het nieuwe boek ‘Baanbreeksters’. Op 28 april volgt een tweede, Engelstalige podcast waarin de invloed van vrouwen in internationaal perspectief wordt geplaatst. Cisca Wijmenga, rector magnificus van de RUG, schuift aan als één van de gasten.

Ook ontplooit de universiteit een stadswandeling gericht op de eerste vrouwen aan de universiteit van Groningen. Ook loopt een kunstenaarsproject met Aletta Jacobs als centraal thema. Daaruit volgt de onthulling van een muurschildering op een bijzondere plek in Groningen.