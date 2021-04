GGD-directeur Rietveld: ‘Groninger IC’s nagenoeg vol’

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

De situatie in de Groninger ziekenhuizen is uiterst zorgelijk. Dat meldde GGD-directeur Jos Rietveld maandagochtend tijdens persconferentie. Volgens Rietveld liggen de IC’s nagenoeg vol en is het personeel vermoeid, waardoor het ziekteverzuim hoog is.

Volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland lagen er maandagochtend 86 coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen, drie meer dan voor het weekend. Dat is nu nog te doen, maar plannen voor het ‘zwartste scenario’ liggen klaar bij de GGD. “Als het echt op een gegeven moment overloopt, moet je naar triage toe. Da moeten we kiezen wie wel en wie niet in het ziekenhuis terecht kan”, zo stelt de GGD-directeur. Vijf vaccins per dag over bij GGD

Rietveld stelt wel blij te zijn met de hoge vaccinatiebereidheid in Groningen. Het aantal besmettingen onder 70-plussers neemt intussen door de vaccinaties zienderogen af. “We houden maximaal vijf vaccins per dag over. Vaccins die overblijven, gaan bijvoorbeeld naar mensen in de prikstraten”, zo stelt Rietveld.

Groep mensen komt niet voor vaccinatie, omdat ze brief niet begrijpen

Burgemeester Koen Schuiling ziet echter wel dat er bepaalde groepen zijn in Groningen die moeite hebben met het begrijpen van de brieven voor de uitnodiging van de prik. “Dat zijn mensen die wel gewoon willen komen”, aldus Schuiling. “Dus als je een brief krijgt en je begrijpt het niet helemaal, vraag iemand om even mee te kijken.”