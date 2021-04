Reparatie lek riool bij Engelbert duurt langer; mogelijk overlast door vrachtverkeer in Haren

nieuws

Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Langs de A7 bij Engelbert is woensdag een lek ontstaan in een persleiding, waardoor rioolwater door de grond omhoog borrelt. Waterschap Hunze en Aa’s meldt donderdagmiddag dat de reparatie van dit lek waarschijnlijk nog het hele weekend gaat duren.

Het rioolwater moet daarom per vrachtwagen vervoerd worden van het gemaal bij Engelbert naar Haren-Noord. Het gemaal bij Engelbert en dat bij Oosterhaar zijn, in verband met de lekkende leidingen, tijdelijk stilgezet. Het herstelde deel van de persleiding moet, na de reparatie, nog goed uitharden, waardoor de leiding tot het weekend niet gebruikt kan worden.

”Zolang kunnen we het rioolwater niet vasthouden in het rioolstelsel, betekent het dat een vrachtauto het rioolwater vanaf rioolgemaal Engelbert en rioolgemaal Oosterhaar vervoert naar rioolgemaal Haren-Noord”, aldus Waterschap Hunze en Aa’s. “We proberen het aantal transporten te minimaliseren om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Maar moeten tegelijkertijd overstorten in het gebied voorkomen.”