Rentree Arjen Robben lichtpunt in nederlaag FC Groningen tegen rivaal SC Heerenveen

Foto: Joris van Tweel

FC Groningen heeft zondagmiddag in eigen huis met 0-2 verloren van rivaal SC Heerenveen. In de Derby van het Noorden was de rentree van Arjen Robben na maanden blessureleed het enige lichtpunt van Groninger kant.

FC Groningen begon de eerste helft met overtuiging en creëerde meerdere mogelijkheden om de score te openen. In de eerste helft kregen Alessio Da Cruz, Strand Larsen en Mo El Hankouri kansen om de Groningers op voorsprong te schieten. Sergio Padt moest meerdere keren ingrijpen op schoten van Joey en Henk Veerman en Mitchell van Bergen.

In de tweede helft nam SC Heerenveen de regie in handen en was het Sergio Padt die de thuisploeg op de been hield. Na zeventig minuten voetbal kregen de Friezen een strafschop na een overtreding van Gabriel Gudmundsson op Floranus. Henk Veerman faalde oog in oog met Padt niet: 0-1. Zes minuten later was het moment dan eindelijk daar: Arjen Robben kwam binnen de lijnen om zijn rentree te maken na maanden blessureleed. De 96-voudig international liet in de twintig minuten die hij had zien waarom hij tot de absolute wereldtop behoorde en kreeg in de laatste minuten zelfs nog een mogelijkheid om te scoren. Desalniettemin verdubbelde SC Heerenveen in de laatste minuten de score. Na slordig verdedigen kon Halilovic namens de Friese formatie in de 86e minuut de 0-2 binnen schieten.

Door een nederlaag van FC Utrecht blijft FC Groningen vooralsnog zesde in de Eredivisie. Volgend weekeinde heeft de ploeg van Danny Buijs rust in verband met de bekerfinale tussen Vitesse en Ajax. Op 24 april speelt FC Groningen een zaterdagavond wedstrijd op bezoek bij PSV Eindhoven.