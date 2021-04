Rekening ouder echtpaar uit Stad leeggehaald, verdachten aangehouden

nieuws

Foto: Pixabay (Public domain)

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Ze worden verdacht van het leegtrekken van een bankrekening van een ouder echtpaar uit Groningen.

De verdachten zijn 20 en 21 jaar oud en komen beide uit Winschoten. De politie kwam hen afgelopen dinsdag op het spoor. Een politieagent was in zijn vrije tijd getuige van een verdachte pintransactie. Een persoon met gezicht bedekkende kleding voerde een pintransactie uit en dit deed bij de agent alle alarmbellen afgaan. De politieman gaf het kenteken van het voertuig, waarin de pinner wegreed, door aan zijn collega’s.

De auto werd later in de middag aangetroffen in Lemmer. Bij een controle bleken de inzittenden in bezit te zijn van een geldbedrag van 4.950 euro, twee bankpassen en een identifier. Dit is een apparaatje waarmee je kunt internetbanieren. De spullen bleken eigendom te zijn van een ouder echtpaar uit Groningen. Die verklaarden dat ze eerder op de dag telefonisch benaderd waren door een persoon die zich voordeed als bankmedewerker. In opdracht van deze medewerker hadden zij hun bankpasjes en identifier in een envelop gedaan. De envelop gaven ze vervolgens aan een persoon die bij hen aan de deur kwam.

Uit onderzoek is gebleken dat van de rekening van het echtpaar een bedrag van ruim 4.900 euro was gehaald. Het geld en de bankpasjes zijn in beslag genomen en zal teruggeven worden aan de slachtoffers. De twee verdachten zullen zich later bij de rechter moeten verantwoorden.