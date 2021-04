Regiocup amateurvoetbal hangt aan zijden draadje

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - PKC 83

De KNVB gaat een lobby starten. Want de regiocup voor de clubs in het amateurvoetbal hangt aan een zijden draadje. Alleen als de versoepelingen die het kabinet aankondigde eerder uitgevoerd worden is er nog wat mogelijk.

Door de coronacrisis ligt het amateurvoetbal stil en de competities worden niet uitgespeeld. De KNVB organiseerde daarom een regiocup. Dat is een kleine competitie met clubs bij elkaar in de buurt die ongeveer van hetzelfde niveau zijn. Diverse Groninger verenigingen die zelf een competitie wilden houden, hadden hun initiatief daarom bij de KNVB ondergebracht.

De hoop was om medio mei te starten, maar volgens het stappenplan van het kabinet om de maatschappij weer open te gooien kan dat niet vroeger dan 7 juli. De KNVB denkt dat het toch eerder kan. “We zijn met de Rijksoverheid in gesprek of lokale wedstrijden al eerder mogen worden gespeeld”, schrijft de voetbalbond. “Bovendien werd dinsdagavond aangegeven dat versoepelingen van de maatregelen ook eerder kunnen worden doorgevoerd als de coronacijfers dit toelaten”.

Volgens de KNVB zijn er in de buitenlucht nauwelijks coronabesmettingen en de bond hoopt dat in ieder geval de jeugd kan gaan spelen. “Gooi hen nu niet op één hoop met de rest”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. “Zij kunnen per direct en met veel plezier wedstrijden spelen tegen clubs in de buurt, volkomen veilig als ze op de fiets daar naartoe reizen”.