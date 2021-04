‘Regen en wolken maken, na het weekend, steeds vaker plaats voor de zon’

nieuws

Aankomend weekend moeten we het in Groningen nog doen met bewolking en lichte regen, maar vanaf zondag maken de wolken en buien steeds vaker plaats voor de zon. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdag is het volgens Kamphuis nog wel bewolkt en zijn er perioden met lichte regen. Het wordt 9 of 10 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. In de nacht van vrijdag op zaterdag is het flink bewolkt en daalt het kwik naar 4 graden.

De eerste zonnestralen volgen waarschijnlijk op zaterdag, maar de middag brengt opnieuw bewolking. Wel blijft het droog, met temperaturen van een graad of 8. Zondag is het in de ochtend nog bewolkt, maar zien we vooral later op de dag de zon.

“Na het weekend is het vaak droog, valt er nog slechts een enkele buitje en breekt ook de zon geregeld door”, aldus Kamphuis. “Het kwik klimt, tijdens de tweede helft van de week, langzaam op naar 11 tot 13 graden. Dan lijkt ook het laatste buitje te verdwijnen.”