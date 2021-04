Rechter: “Zonnestudio’s mogen voorlopig niet open”

nieuws

Foto: Evil Erin - https://www.flickr.com/photos/evilerin/3096163337/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10457974

De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat zonnestudio’s voorlopig gesloten moeten blijven. De rechtszaak was aangespannen door de branchevereniging SVZ, het Samenwerkingsverbond Verantwoord Zonnen.

Zij hadden de sluiting aangevochten omdat er volgens hen in zonnestudio’s nauwelijks contact is tussen personeel en klanten waardoor men veilig open kan. De rechter ging daar niet in mee. Het, relatief, veilig kunnen werken in zonnestudio’s betekent niet dat tot openstelling kan worden overgegaan. “Een openstelling van de zonnebranche leidt hoe dan ook tot meer contactmomenten en meer reisbewegingen en daarmee tot het risico op meer besmettingen en een verdere verspreiding van het virus”, aldus de rechter.

De rechter voegde er aan toe dat de Nederlandse Staat een grote mate van vrijheid heeft bij het nemen van maatregelen om het coronavirus onder de duim te krijgen. De keuze om de ene beroepsgroep wel te openen en de andere niet, is niet onrechtmatig. Gezien de risico’s heeft de Staat er voor gekozen om niet teveel tegelijk te versoepelen. Daarnaast vallen zonnestudio’s niet in de categorie contactberoepen waar bijvoorbeeld kappers wel onder vallen. Vorige week lieten twee zonnestudio’s aan OOG Tv weten veilig open te kunnen: “Mensen kunnen wel wat vitamine D gebruiken.”