Rechtbank: 24-jarige verdachte doodde Lazaros Kounatidus en krijgt zeven jaar cel

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

De rechtbank in Groningen heeft geoordeeld dat slechts één van de drie verdachten van de doodslag van Lazaros Kounatidis in Hoogkerk, verantwoordelijk is voor de dood van de 51-jarige restauranthouder. De 24-jarige Robin P. werd vrijdagmiddag veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar.

De twee medeverdachten, de 51-jarige Nico P. en de 23-jarige Alex van der V. werden vrijgesproken van de doodslag op de restauranthouder. We krijgen zij respectievelijk vijf maanden en zeven maanden cel opgelegd voor openlijke geweldpleging tegen het slachtoffer. Zij zaten deze straffen al uit in voorarrest en gaan daarom vanaf vandaag vrijuit.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van acht jaren tegen alle verdachten, wegens het medeplegen van doodslag. De uiteindelijk straf is lager dan de eis. De rechtbank heeft rekening gehouden met de rol van het slachtoffer in de escalatie van het conflict.

Daarnaast heeft de rechtbank de vorderingen tot schadevergoeding van de partner, de zoons en de ouders van het slachtoffer ten aanzien van Robin P. deels toegewezen.

Gang van zaken

In de nacht van 15 op 16 augustus 2020, rond half vier ‘s nachts, vond een confrontatie plaats in Hoogkerk. Deze vond plaats tussen de drie verdachten, het slachtoffer en diens zoon. De confrontatie is ontstaan naar aanleiding van een woordenwisseling tussen de zoon van het slachtoffer en verdachten Robin P. en Alex van der V. De zoon van het slachtoffer en verdachte Robin P. hebben direct daarop hun vaders gebeld.

Nico P., de vader van Robin P., is meteen naar woning van Robin P. gekomen. Het slachtoffer en zijn zoon kwamen kort daarna aan, gewapend met een mes en een ploertendoder. Het slachtoffer is bij aankomst in de straat direct naar de verdachten gelopen en heeft verdachte Nico P. een harde klap op zijn hoofd gegeven met de ploertendoder.

Wat er verder precies is gebeurd, is voor de rechtbank niet volledig duidelijk geworden. Wel is duidelijk dat op meerdere manieren geweld is uitgeoefend tegen Kounatidis, getuige het grote aantal letsels op verschillende plekken op zijn hoofd en lichaam. Daarbij zijn in elk geval een mes en een honkbalknuppel gebruikt. Het steekletsel in de rug bleek fataal; het slachtoffer is kort daarna op de stoep in elkaar gezakt en ter plaatse overleden.