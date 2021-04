Ramadan: ‘Proberen om zo veel mogelijk anderen te helpen’

De ramadan is op 13 april van start gegaan. De periode waarin moslims de tijd nemen voor bezinning staat vooral bekend om het vasten van zonsopgang tot zonsondergang.

‘Tijdens de ramadan focussen wij ons op het geloof. De periode helpt mij om out of the box te denken en om mensen te helpen’ zegt Sarah Khalil van Islamitische Studentenvereniging Deen. ‘Naast het vasten ben ik zo veel mogelijk bezig het geloof. Ik lees de Koran en woon lezingen bij over bijvoorbeeld de Ramadan’ zegt Sarah. De lezingen vinden nu online plaats door Corona.

Het Suikerfeest is dit jaar op 12 mei. ‘Wij bepalen de datum van het Suikerfeest aan de hand van de maan. Wanneer de maan helemaal vol is stopt de Ramadan en begint het Suikerfeest’ zegt Sarah Khalil. Ook het Suikerfeest kan door de pandemie niet zo groots gevierd worden als normaal. ‘Ik vier het alleen met mijn gezin, de rest van de familie gaan wij bellen’ aldus Sarah.