Oppositie roept gemeentebestuur op: ‘Ga akkoord met halvering zonnepanelen in Lageland’

Foto: bewoners Lagelandpolder

De gemeenteraadsfracties van de SP, de VVD, de Partij voor de Dieren, het CDA, 100% Groningen, de Stadspartij en de PVV willen dat het college van B&W akkoord gaat met de handreiking van bewoners van de Lagelandpolder.

De handreiking bestaat uit twee delen. De bewoners willen dat de gemeente het aantal geplande zonnepanelen in de polder halveert. Ook moeten de coalitiepartijen zich inspannen om overeenstemming met de bewoners te krijgen over verdere plannen in de polder.

Het college van burgemeester en wethouders heeft plannen om 175 hectare aan zonnepanelen in de polder aan te leggen, naast de plannen voor een Hyperloop en een stroomstation. Voor de zomer trokken bewoners van de Lagelandpolder al aan de bel omdat ze niet of nauwelijks betrokken waren bij totstandkoming van de plannen.

Donderdagavond ging een afvaardiging van de bewoners daarover in gesprek met verschillende raadsleden, tijdens een livestream vanuit EM2.