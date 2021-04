Raadsfracties willen ondernemers meer betrekken bij sportbeleid in Groningen

nieuws

De gemeenteraadsfracties van 100% Groningen, D66, CDA, VVD, GL, PVV, Student & Stad en de ChristenUnie willen dat de gemeente Groningen, samen met lokale sportaanbieders, een manifestatie op gaat te starten om mensen weer aan het bewegen te krijgen, tijdens en na de coronacrisis.

Vooral kwetsbare inwoners, vaak met lagere inkomens, zijn minder gaan sporten als gevolg van de coronacrisis, met als gevolg een grotere kans op overgewicht en obesitas. Het kabinet is van plan om 200 miljoen euro beschikbaar te stellen voor dit probleem, maar concrete plannen vanuit de gemeente voor goede initiatieven missen, zo stellen de fracties. “Daarom hebben we samen met lokale aanbieders nu zelf de handschoen opgepakt”, zo stelt mede-indiener en raadslid Jasper Boter (VVD).

“Het gaat in de gemeenteraad niet zo vaak over de maatschappelijke waarde van sportondernemers”, vult D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe aan. “Terwijl juist zij erg succesvol blijken te zijn in het in beweging krijgen van pubers en volwassenen. Ik zie hen echt als een verborgen schat binnen de Groningse sportinfrastructuur. Die schat kunnen we veel meer benutten en in beeld brengen.”

Tijdens de raadsvergadering van aanstaande woensdag zullen de fracties een motie indienen om de manifestatie, die voor nu de titel ‘Kom weer in beweging’ heeft geregen, op het programma te krijgen. De manifestatie moet voor de komende zomer gaan starten.