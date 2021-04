Qbuzz gaat proef draaien met twee Qliners op waterstof

nieuws

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat de komende tijd proef draaien met twee Qliners die omgebouwd worden tot waterstofbus. Dat meldt de website ovnieuwsuitgroningen.nl.

Qbuzz heeft afgelopen tijd nagedacht over het verduurzamen van de vijftien meter lange semi-touringcars die als Qliner worden gebruikt. Voor deze voertuigen is namelijk op dit moment geen standaardoplossing beschikbaar. Rijden op elektriciteit is geen optie omdat de voertuigen de hele dag non-stop rijden. Een waterstof-optie is er voor deze categorie voertuigen nog niet. Omdat waterstof als schone oplossing voor de toekomst wordt gezien gaat men nu proef draaien door twee Qliners om te bouwen.

Achtpersoonsbusjes

Ook voor de kleine achtpersoonsbusjes op de streeklijnen in Groningen en Drenthe ziet het bedrijf een ombouw naar waterstof als de oplossing. Hierbij heeft men echter wel als uitdaging om het totale gewicht van de voertuigen onder de 3.500 kilogram te houden. Dit omdat chauffeurs van deze voertuigen vaak alleen een B-rijbewijs hebben.

Dertig nieuwe waterstofbussen in Groningen en Drenthe

Bij het vervoersbedrijf heeft men al enige ervaring met waterstof. In Groningen rijden al een tijdje twee stad- streekbussen rond op dit type brandstof. De komende maanden komen er in Groningen twintig waterstofbussen bij en in de stalling in Emmen komen tien te staan. Buschauffeurs worden op dit moment getraind om met de voertuigen te kunnen rijden.

Arriva

Vorig jaar heeft vervoersbedrijf Arriva gepoogd om een Qliner om te bouwen naar een waterstofbus. Die proef is toen echter niet doorgegaan omdat het bedrijf dat de bus om zou gaan bouwen, een bedrijf uit Finland, uitstel van betaling aanvroeg.