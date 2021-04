PvdA en SP ontevreden over uitspraken Diks

‘Vrouwen kunnen eventueel ondersteund worden bij het tijdstip waarop voor een zwangerschap wordt gekozen’, zei wethouder Isabelle Diks vorige week donderdag voor de camera van OOG.

Er werd heftig op het interview gereageerd, een wethouder die zich bemoeit met de vraag of minima in moeilijke omstandigheden wel of geen kinderen moeten of mogen nemen. Volgens de wethouder deugde de berichtgeving van OOG hierover niet. De SP stelde vragen over de kwestie en ook bij Jan Pieter Loopstra van de PvdA vielen de opmerkingen van Diks niet goed.

Isabelle Diks is herhaaldelijk door OOG uitgenodigd om commentaar te geven maar daar voelt ze niks voor. De affaire heeft echter geen gevolgen voor de wethouder van sociale zaken.