ProRail denkt perron Hoofdstation volgende maand al te kunnen verhogen voor WINK

De drie gloednieuwe Arriva-treinen op de testbaan nabij Düsseldorf. Foto: Bart Mestrom

Het probleem van de hoge in- en uitstap van de nieuwe Arriva-treinen kan mogelijk volgende maand op het Hoofdstation al opgelost worden. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

Afgelopen maandag werd de nieuwe WINK-trein in gebruik genomen. Op dit moment rijdt de Wandelbarer, Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug voornamelijk op de trajecten in Friesland en op het traject tussen Groningen en Leeuwarden. Vorige week werd bekend dat de perrons op verschillende stations lager zijn dan de in- en uitstaphoogte van de trein. ProRail laat weten dat men in mei al wil proberen om perron 5a op het Hoofdstation te verhogen. Later dit jaar zullen ook de perrons op de stations Harlingen-Haven, Deinum, Sneek, Sneek Noord, Workum, Koudum-Molkwerum en Stavoren aangepast worden.

Zolang de perrons nog niet de juiste hoogte hebben kunnen reizigers gebruik maken van reisassistentie, die op afroep beschikbaar is.