Prognose RIVM: ‘Derde golf duurt korter, minder IC-opnames dan voorspeld”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het RIVM houdt er rekening mee dat de derde golf korter gaat duren en dat het aantal opnames op de Intensive Care op het hoogtepunt minder zal zijn dan eerder voorspeld. Dat blijkt uit de nieuwste prognose waar televisieprogramma Nieuwsuur inzage in heeft gehad.

Deze prognose zal komende woensdag besproken worden in de Tweede Kamer. Ruim twee weken geleden dacht het RIVM nog dat de piek van de derde golf rond 1 mei zou komen te liggen, waarbij er 1.400 mensen op de IC zouden liggen. Daarna zouden de cijfers af gaan nemen. Uit de nieuwe prognose blijkt dat de piek al eerder op zijn hoogtepunt komt, namelijk rond half april. Er zullen dan ongeveer 800 mensen op de IC liggen.

Marc Bonten die lid is van het Outbreak Management Team, het OMT, laat in Nieuwsuur weten blij te zijn met de prognose maar plaatst tegelijkertijd kanttekeningen. Volgens hem is de nieuwe prognose het gevolg van dat het aantal besmettingen de afgelopen periode ‘niet uit de bocht is gevlogen’. Bonten plaatst twee kanttekeningen. De eerste heeft er mee te maken dat er de komende weken veel mensen gevaccineerd gaan worden, de tweede voorwaarde is dat er de komende periode niet versoepeld gaat worden. Daarnaast speelt ook mee dat de maatregelen gehandhaafd worden en dat deze door mensen zo goed mogelijk moet worden nageleefd. Als één van deze voorwaarden tegenvalt of verandert dan komen we volgens Bonten alsnog in de problemen.