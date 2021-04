Proces hoofdverdachte ‘schoolpleinmoord’ uitgesteld vanwege corona

nieuws

foto: Bob de Vries

Het strafproces tegen de 18-jarige Sven O., dat donderdag zou beginnen, is uitgesteld omdat hij in quarantaine zit vanwege corona. O. wordt verdacht van het doodsteken van de 19-jarige Chris Kalfsbeek.

Het slachtoffer werd op 3 september vorig jaar met een mes neergestoken op een schoolplein in de wijk Lewenborg. Volgens justitie is Sven de dader. Zijn vriendin Machella staat donderdag later op de dag terecht. Sven zit in quarantaine vanwege een met corona besmette medewerker van de jeugdgevangenis waar hij verblijft.

Het slachtoffer had die fatale avond op het schoolplein afgesproken met Machella, op wie hij een oogje had. Zij had echter verkering met Sven. Beiden bedachten een plan om Chris in te luizen. Ze zouden hem mishandelen en proberen zijn jas te stelen. Het plan liep echter uit de hand waarbij Sven hem neerstak en vervolgens met zijn vriendin op de vlucht sloeg.