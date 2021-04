nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto in de brand gestoken aan de Berkenlaan in Selwerd.

De brand in de auto ontstond rond 02.15 uur. Het vuur werd gedoofd door de brandweer.

Iedereen die iets heeft gezien of gehoord, kan bellen naar 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer 2021101748.