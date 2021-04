Politie: ‘Vermiste Ann (25) uit Zwammerdam is mogelijk in Groningen’

nieuws

Foto: Politie Nederland

De politie is sinds 3 april op zoek naar de 25-jarige Ann Lilian Atkinson. Zij werd op die dag voor het laatst gezien bij een zorginstelling in Zwammerdam. Inmiddels heeft de politie aanwijzingen dat de vrouw zich in Groningen bevindt.

Atkinson werd voorlaatst gezien bij een zorginstelling in Zwammerdam, toen ze lopend vertrok in de richting van Alphen aan de Rijn, Bodegraven of Amsterdam.

Ann is 160 centimeter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. Ze is herkennen aan zwarte kleding, in combinatie met een gekleurde hoofddoek. Het is onbekend hoe zij zich op dit moment verplaatst.

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.