Politie treft professionele hennepkwekerij aan in pand Paterswoldseweg

foto: Joey Lameris / 112groningen.nl

De politie heeft woensdagochtend een professionele hennepkwekerij aangetroffen in een pand aan de Paterswoldseweg. Dat laat de politie weten op Facebook.

In het gebouw werd door de agenten een professionele hennepkwekerij aangetroffen bestaande uit 920 planten. De kwekerij is inmiddels ontmanteld en de planten zijn weggehaald. Zowel de materialen die gebruikt werden voor de kwekerij als de planten zijn vernietigd. Er zijn door de politie nog geen verdachten aangehouden.

De politie doet verder onderzoek in de zaak. Het is onbekend hoe de politie de kwekerij op het spoor is gekomen.