Politie start Burgernetactie vanwege vermissing jongen (11)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in de stad is in de nacht van vrijdag op zaterdag op zoek naar een vermiste elfjarige jongen. Vanwege de zoekactie is er een Burgernetactie opgestart.

De actie werd opgestart rond 23.20 uur. De jongen is voor het laatst gezien in de omgeving van de Metaallaan in de wijk Vinkhuizen. Het gaat om een donkere jongen met zwart kroeshaar. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij een trui met strepen en een gele tekst op de mouwen, een zwarte joggingsbroek en zwarte Nike-schoenen.

De Burgernetactie werd in het begin van de nacht afgesloten maar de persoon was toen op dat moment nog niet gevonden. Mensen die iets gezien hebben, of die weten waar de jongen zich bevindt, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of bij spoed op alarmnummer 112.

GRONINGEN: Jongen helaas nog niet aangetroffen. Mocht u informatie hebben neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112 Bedankt voor uw medewerking. https://t.co/UbmDzgWb2e — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) April 23, 2021