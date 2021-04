Politie roept afzender dreigmail aan Werkman Stadslyceum op zich te melden

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De politie heeft de afzender van een dreigmail aan het H.N. Werkman Stadslyceum opgeroepen zich te melden. Daarnaast wordt ook aan getuigen en aan mensen met meer informatie over de dreiging gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Over de inhoud van de dreiging kan de politie nog geen details geven, omdat de recherche nog druk bezig is met het onderzoek naar de achtergronden. “Tot nu toe hebben we nog niemand aangehouden in relatie tot deze melding”, meldt de politie donderdagmiddag.

De school aan de Nieuwe Sint Jansstraat werd donderdagochtend ontruimd, omdat er een dreigmail was verstuurd aan het schoolbestuur. Alle leerlingen werden door agenten uit de klas gehaald en naar huis gestuurd. De lesdag van de school ging online verder. Omdat het onderzoek op de school nog niet klaar is, zullen ook vrijdag de lessen online plaatsvinden.

Ben jij degene geweest die deze dreigmail heeft verstuurd of heb jij afgelopen dagen iets gehoord dat mogelijk te maken heeft met deze dreiging? Dan wil de politie graag met je in contact komen. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Anoniem melden kan via telefoonnummer 0800-7000 of via het tipformulier op de website van Meld Misdaad Anoniem.