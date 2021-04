nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De hulpdiensten zijn zondagavond in groten getale uitgerukt naar het Eemskanaal (Noordzijde) in Groningen om een man uit het water te redden.

Het is niet bekend hoe de man te water is geraakt. De politie was als eerste ter plaatse en agenten wisten de man, nog voor de komst van duikers van de brandweer, uit het water te halen.

Ambulancepersoneel controleerde de man op verwondingen en onderkoelingsverschijnselen, maar de zwemmer hoefde niet mee naar een ziekenhuis.