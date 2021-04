Politie ontmantelde minder kwekerijen; interventieteams moeten probleem oplossen

nieuws

Foto: Politie Groningen-West via Instagram

In Noord-Nederland zijn vorig jaar 246 hennepkwekerijen opgerold, terwijl dat er in 2019 nog 313 waren. Het is volgens de politie niet aannemelijk dat er minder kwekerijen waren. Daarom moeten nieuwe interventieteams deze ‘ondermijnende criminaliteit’ aanpakken.

Sinds november vorig jaar zet de politie drie interventieteams in die zich richten op ondermijning. De aanpak van hennepteelt is daar een onderdeel van. De teams, onderdeel van het experiment Newton, rolden dit jaar al verschillende grote hennepkwekerijen op in de Stad.

“Achter deze hennepteelt schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit”, vertelt Heidi de Voogd, teamleider van het project Newton. “Hennepteelt is een instapdelict, het kan een opstap zijn naar andere vormen van criminaliteit, zoals synthetische drugs of wapenhandel. Daarnaast investeren de henneptelers hun winsten regelmatig in de handel in andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne. We treffen bij het oprollen van een hennepkwekerij vaak genoeg ook synthetische drugs aan.”