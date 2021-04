3.900 boetes in Groningen tijdens drie maanden avondklok; fors hoger aantal dan andere steden

nieuws

Foto: Politie.nl

Tussen 23 januari en 28 april schreef de politie ruim 3.900 keer een avondklok-boete uit in de gemeente Groningen, meer dan in steden als Eindhoven, Breda, Tilburg en Almere.

Groningen staat soeverein aan kop in Noord-Nederland. Zo gingen in Leeuwarden slechts 866 mensen op de bon voor een overtreding. In Drenthe werden de meeste boetes uitgeschreven in Emmen (362). Landelijk staat Groningen op plek vier als het gaat om avondklokboetes. Amsterdam staat aan kop met ruim 10.000 beboete overtredingen.

Waarom de Groninger politie vaker het bonnenboekje trekt dan in andere gemeentes is niet duidelijk. Landelijk gezien werden in de stedelijke gebieden veel meer boetes uitgedeeld dan op het platteland. Dat komt omdat er in stedelijk gebieden meer mensen dicht bij elkaar wonen en er daar ook meer politie op straat is.