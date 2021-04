Politie doet inval in woning Bloemenbuurt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben vrijdagavond een inval gedaan in een woning aan de Hortensialaan in de Bloemenbuurt.

De inval vond plaats rond 19.40 uur. “Er was bij ons een melding binnengekomen van een bedreiging die plaats had gevonden in de buurt van de Hortensialaan”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “Daarbij werd er gewezen naar deze bewuste woning. Wij hebben daarop een inval gedaan maar hebben in de woning niemand aangetroffen. Wij zijn op dit moment volop bezig met het onderzoek naar deze bedreiging.”

Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vertelt dat de inval behoorlijk wat indruk maakte. “De straat was met linten afgezet en diverse agenten liepen in zware vesten rond. Ook was er een politieman met een hond ter plaatse.” Volgens Ten Cate kwamen veel mensen uit de buurt een kijkje nemen wat er aan de hand was.