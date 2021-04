Politie deelt beelden van vernielers en dieven in Coop aan Kerklaan (video)

nieuws

De politie heeft vrijdagmiddag beelden gedeeld van drie jongeren, die op vrijdag 22 januari hebben ingebroken bij de Coop-supermarkt aan de Kerklaan in Groningen.

Bij de inbraak werd geschopt tegen bakken met bloemen en met winkelmandjes gegooid. Op de beelden is ook te zien hoe een inbreker over de servicebalie klimt en een aantal pakjes sigaretten uit een kast pakt. Meteen daarop verlaten de jongeren de supermarkt en maken zich uit de voeten.

Kort na het incident hield de politie, buiten de supermarkt, negen personen aan. De personen die de supermarkt binnendrongen, waren daar niet bij.

De politie zoekt naar mensen die deze inbrekers herkennen. Vermeld bij uw tip altijd het nummer dat op de foto staat. Als het kan, vermeld dan ook duidelijk waaraan en waarvan u een verdachte herkent. Bellen kan ook, via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.