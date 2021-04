Poging overval op horecazaak aan Nieuweweg, politie start Burgernetactie

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een nog onbekende man heeft zondagmiddag gepoogd een horecazaak aan de Nieuweweg te overvallen. De politie heeft een Burgernetactie opgestart.

De overval vond plaats rond 13.30 uur. “Agenten zijn ter plaatse bij een horecazaak aan de Nieuweweg”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ze zijn bezig met een onderzoek waarbij men ook in gesprek gaat met buurtbewoners. Een agent vertelde mij dat het gaat om een poging overval.” Ook zijn agenten in de omgeving op zoek.

Mensen in Groningen worden vanwege de overval opgeroepen om uit te kijken naar een blanke man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij heeft een baard en heeft een vlechtje. De man draagt een trainingsbroek en heeft een onverzorgd uiterlijk. Daarnaast is hij in bezit van een Lidl-tas. Na de overval zou de persoon op een fiets vertrokken zijn. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.