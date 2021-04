Podcast: Grote Markt 1 – #16: ‘Mister Hoogbouw’ Roeland van der Schaaf (PvdA)

In aflevering 16 van de podcast Grote Markt 1 praten we met Roeland van der Schaaf, wethouder in de gemeente Groningen en PvdA’er.

We hebben het over waar hij vandaan komt, en hoe hij in Groningen is terecht gekomen om nooit meer te vertrekken. Daarnaast interviewen we zijn zoon Sjoerd, over hoe Van der Schaaf thuis eigenlijk is. En uiteraard praten we over wonen, bouwen en nog meer wonen.

De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of via de website van OOG. Daarnaast is de podcast als video te bekijken op YouTube.