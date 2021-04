Podcast: Grote Markt 1 – #16 Een hyperloop en zonnepanelenpark in Het Lageland

In aflevering 16 van de podcast Grote Markt 1 blikken we kort terug op de afgelopen verkiezingsperiode. Daarna gaan we snel door met de orde van de dag.

In Het Lageland ligt een polder waar een hyperloop gebouwd gaat worden en een fors zonnepanelenpark terecht moet gaan komen. Bewoners Heike Of en Jantje van Weerden vertellen hoe de bewoners van de polder het hele proces hebben ervaren. Deze week was al bij OOG TV te zien dat bewoners niet blij zijn met de gang van zaken.

Grote Markt 1 is als podcast te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of via de website van OOG. Daarnaast is de podcast als video te bekijken op YouTube.