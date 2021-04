Play-offs Lycurgus – Dynamo om landstitel ook uitgesteld

sport

Foto: Amysoft Lycurgus via Twitter (@LycurgusVolley)

Na de afgelasting van de bekerfinale tussen Groningse Amysoft Lycurgus en Draisma Dynamo gaat ook het eerste duel om het Nederlands volleybalkampioenschap tussen beide teams niet door.

In de selectie van Draisma Dynamo is sprake van een fors aantal besmettingen met corona. Daarom werd de bekerfinale, die gepland stond voor afgelopen maandag in Martiniplaza, afgelast. Een nieuwe datum staat nog niet vast.

Nu is ook een streep gezet door het eerste play-off duel tussen dezelfde teams, zondag in Apeldoorn. De spelers van Dynamo zitten in quarantaine. Het eerste duel tussen Lycurgus en Dynamo staat nu gepland voor 17 april in Groningen. De winnaar van de best-of-five series mag zich kampioen noemen.