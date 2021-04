Plannen voor opkapbeurt binnenstad worden vernieuwd

nieuws

Foto: Pepijn van den Broeke voor gemeente Groningen

De binnenstadsvisie van de gemeente Groningen is, vijf jaar na de vaststelling van de plannen, toe aan een actualisatie. Het stadsbestuur roept bewoners, bezoekers en gebruikers van de binnenstad daarom op om met nieuwe ideeën te komen.

Volgens de gemeente vragen de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar om nieuwe inzichten. “De stad is sterk gegroeid, de druk op de openbare ruimte is toegenomen en het winkellandschap is aan het veranderen. Daarnaast heeft natuurlijk ook de coronacrisis een grote impact op de binnenstad, zowel op haar ondernemers als haar bezoekers”, zo schrijft de gemeente.

De gemeente wil zich de komende vijf jaar met name gaan richten op de aanpak van de Grote Markt. Eind 2021 verdwijnen de bussen van het plein, kan het asfalt eruit en wordt het plein opnieuw ingericht. Tegelijkertijd gaan ook de Oosterstraat, de Gelkingestraat, de Oude Ebbingestraat, het Kwinkenplein, de Vismarkt, de Rodeweeshuisstraat en een deel van het Zuiderdiep op de schop.

Op deze pagina kunnen inwoners daarom, tot maandag 19 april, meepraten over wat men belangrijk vindt voor de binnenstad. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk rond juli een besluit over de vernieuwde binnenstadsvisie.