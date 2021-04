Plannen Rijkswaterstaat: ‘Bruggen te hoog’

Het Gerrit Krolbrug comité en het comité Brug Terug liggen in de clinch met Rijkswaterstaat. De bewoners willen lagere bruggen, makkelijk toegankelijk. De brugplannen van Rijkswaterstaat zien er echter heel anders uit. Met hoge bruggen en steile hellingen.

Gisteravond was er, via het internet een voorlichtingsbijeenkomst met Rijkswaterstaat over de Oosterhamrikbaanbrug, de Gerrit Krol brug en de Paddepoelsterbrug. Uitgenodigd waren raadsleden en omwonenden. Het Gerrit Krolbrug comité wil graag een lage brug, zonder hellingen, met een looppad een fietspad en een baan voor auto’s. Maar het, door de bewoners ingediende plan, zagen zij in de plannen van Rijkswaterstaat niet terug. Hetzelfde geld voor de Paddepoelsterbrug. Die brug werd door een fout van een ambtenaar van Rijkswaterstaat meer dan twee jaar geleden stukgevaren en door Rijkswaterstaat meteen gesloopt. Het Comité Brug terug wil wil een beweegbare brug en niet een brug van bijna 10 meter hoogte. Een jaar voor het fatale ongeluk was afgesproken de beweegbare Paddepoelsterbrug te vervangen door een nieuwe, lage ook beweegbare, brug.

De minister gaat in juli de knoop doorhakken.