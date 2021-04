Pitstop bij Lambik: ‘Harde werken eist op den duur zijn tol’

nieuws

Foto: Denise Humalda

Eetcafé Lambik bij het Noorderplantsoen is de komende weken gesloten voor afhaalmaaltijden. ‘Het harde werken eist op den duur zijn tol’.



Nog geen zes weken nadat de kok van Lambik vorig jaar de zaak had overgenomen ging de horeca op slot. Dankzij afhaalmaaltijden bleef de zaak bestaan. Toch is men vanaf deze zondag een aantal weken gesloten.

‘We hebben de afhaalmaaltijden geïntroduceerd en dankzij jullie steun zijn we er nog steeds! Desalniettemin is het een moeilijke tijd en eist het harde werken op den duur zijn tol. Zodoende heb ik besloten vanaf zondag 4 april een pitstop van een aantal weken in te lassen om straks volledig opgeladen en vol energie het terrasseizoen in te kunnen gaan’, aldus Flora Karsemeijer namens Team Lambik.