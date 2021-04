Petitie voor heropenen BSO’s

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er is een petitie gestart om de buitenschoolse opvang, de BSO’s te heropenen. Door de coronacrisis zijn deze locaties nog altijd gesloten.

In de petitie, die gestart is vanuit de BSO, wordt gesteld dat scholen en kinderopvang wel weer open mogen, maar de BSO nog niet. “Men lijkt ons te vergeten. Samen vormen wij met het onderwijs een gemeenschap van ouders, kinderen en pedagogen. Wij doen ertoe in het sociale leven van kinderen. Wij helpen ouders om werk en opvoeding in balans te combineren. Dat willen we blijven doen, ook in deze coronatijd. En dat kan ook. Veel naar buiten, goed testbeleid en maatwerk per locatie is mogelijk”, schrijven de initiatiefnemers.

Men heeft als doel gesteld om vijfhonderd handtekeningen te verzamelen. Daarvan zijn er in inmiddels ruim tweehonderd binnen. Onlangs liet SKSG Groningen weten dat heropenen belangrijk is, maar dat dit alleen kan als het echt veilig is. Meer informatie, en het tekenen van de petitie, vind je op deze website.