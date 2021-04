Petitie tegen uitzetting Nunë (9) en Davit (7) al bijna 21.000 keer getekend

nieuws

De petitie om Nunë (9) en Davit (7) niet uit te zetten is al bijna 21.000 keer getekend. In december kregen de twee te horen dat ze het land uit moeten.

De ouders van de twee kinderen kwamen in 2011 in Nederland te wonen nadat ze uit Armenië waren gevlucht. Het was voor hen daar niet meer veilig. Nunë en Davit werden vervolgens in Nederland geboren. Hun asielaanvragen zijn echter afgewezen. Twee jaar geleden hebben ze een beroep gedaan op de kinderpardonregeling, die in datzelfde jaar ook werd afgewezen. Ook na het indienen van een bezwaarschrift wordt er negatief beslist. Reden hiervoor zou zijn dat het gezin een tijd uit beeld is geweest, terwijl ze echter al negen jaar op hetzelfde adres in Groningen wonen.

Sinds de problemen spelen ontfermen Siep en zijn vrouw Martha zich over de kinderen waarbij zij strijden voor een permanente verblijfsvergunning. Het Dagblad van het Noorden weet te melden dat Siep twee weken geleden op zeventigjarige leeftijd is overleden. Zijn vrouw en hun kinderen zetten echter de strijd voort. De IND heeft besloten dat de ouders en de twee kinderen uitgezet moeten worden. De familie heeft hier beroep tegen aan getekend en men wacht nu op een zittingsdatum. Om de zaak aan te kaarten in de Tweede Kamer is de petitie gestart waarbij men 40.000 handtekeningen nodig heeft om het onderwerp op de agenda te krijgen.

Meer informatie over de petitie, en het tekenen, is te vinden op deze website.