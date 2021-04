Petitie om collegegeld te compenseren al ruim 30.000 keer ondertekend

nieuws

foto: André Huitenga

Een petitie van de actiegroep Compenseer Collegegeld Nu! is al ruim 30.000 keer ondertekend.

De actievoerders vinden dat studenten lesgeld moeten terugkrijgen omdat de kwaliteit van het onderwijs zou zijn afgenomen door de coronamaatregelen. Door de coronacrisis krijgen studenten in het ho en wo al maandenlang geen fysiek onderwijs. Er zijn zelfs studenten die al ruim een jaar geen fysieke lessen meer hebben genoten. De groep wil dat met terugwerkende kracht al het college- en lesgeld dat in het studiejaar 2020-2021 is betaald door studenten in het mbo, hbo en wo, gecompenseerd wordt. Dit zou kunnen door een gratis collegejaar aan te bieden, het schrappen van de studieschuld of een compensatie aan te bieden.

Het doel van de groep is om minimaal 40.000 handtekeningen op te halen. De petitie wil men uiteindelijk aan de Tweede Kamer aanbieden. Meer informatie over de petitie is te vinden op deze website.