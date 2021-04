sport

Foto: FC Groningen

Peter Leeuwenburgh speelt vanaf komend seizoen voor FC Groningen. De 27-jarige keeper uit Heinenoord tekende vrijdag een contract voor twee jaar.

De bijna twee meter lange Leeuwenburgh komt na dit seizoen over van Cape Town City FC in Zuid-Afrika.

Leeuwenburgh is geen onbekende in het Nederlandse betaalde voetbal, want hij keepte eerder in zijn carrière voor Jong Ajax en FC Dordrecht. Medio 2018 maakte hij de overstap naar Zuid-Afrika.