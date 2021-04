Personenauto botst op pijlwagen op Damsterdiep

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Een personenauto is woensdagmiddag op een pijlwagen gebotst op het Damsterdiep. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. Op het Damsterdiep waren medewerkers van de gemeente Groningen bezig met werkzaamheden. Om hen veilig te kunnen laten werken was een rijstrook afgesloten. De pijlwagen dirigeerde autobestuurders naar de andere rijstrook. De bestuurder van een personenauto had niet in de gaten dat de rijstrook was afgesloten en botste frontaal op de pijlwagen. Niemand raakte daarbij gewond.

De personenauto en de pijlwagen raakten fors beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen weggesleept. Ook een lantaarnpaal raakte beschadigd door de botsing. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.