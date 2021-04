Personeel en studenten RUG organiseren protest tegen onderfinanciering

nieuws

Foto: Marije Michel (via Twitter)

Aanstaande dinsdag organiseren de Rijksuniversiteit en de Groninger Studentenbond een protestactie tegen de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs, op het Broerplein in Groningen.

RUG-bestuurder Jouke de Vries zal tijdens de bijeenkomst een toespraak houden. Ook in de rest van de Stad zullen de samenwerkende partijen een statement maken, door bekende standbeelden van een academische baret te voorzien.

Het protest is onderdeel van een landelijke actie om de politiek te vragen structureel te investeren in onderwijs en onderzoek. Het Nederlandse hoger onderwijs wil structureel 1,1 miljard euro extra investeringen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

“Door de structurele onderfinanciering neemt de kansenongelijkheid toe”, aldus hoogleraar Casper Albers. “De studenten die extra aandacht vragen, redden het niet meer, omdat wij niet meer de zetjes in de rug kunnen geven, die zij nodig hebben.” GSb-voorzitter Marinus Jongman vult aan: “Iedereen is hier de dupe van jarenlange kaalslag. Ons onderwijs mag niet onze docenten een burn-out en structureel overwerk opleveren. Dit is niet vol te houden. We moeten ons realiseren dat investeren in onderwijs in het belang van iedereen is.”