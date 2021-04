‘Per week bekijken of de terrassen open kunnen’

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het kabinet gaat de komende periode van week tot week bekijken of de terrassen weer open kunnen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (CDA) maandagavond gezegd na afloop van het Veiligheidsberaad.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s. De burgemeesters van de vier grote steden deden zondag nog de dringende oproep om de terrassen toch te openen om daarmee de druk op de buitenruimte behapbaar te houden. Toch lijkt het erop dat de terrassen niet open gaan. “Ik zou het liefst willen dat dit aan de orde is, maar ik ben hier somber over. Er ligt een heel helder advies van het OMT”, aldus Grapperhaus. Volgens de minister brengt het openen van terrassen veel mensen op de been. “Wij moeten alles afwegen en de druk op de ziekenhuizen is echt enorm. Wij zitten heel dicht bij die piek. Als die piek hoger gaat worden, dan gaan er ongelukken gebeuren. Het OMT zegt dat we nog even moeten volhouden. Heel even is in elk geval korter dan een maand.”

Eerder op de dag liet Grapperhaus al weten dat de cijfers van het RIVM er vorige week positiever uitzagen. “Een week geleden gaf het RIVM nog een enigszins licht-aan-horizon-achtige reportage, maar de cijfers blijken tegen te vallen.”