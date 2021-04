Patrick Beijck stapt uit het ‘Merckt’ project op Grote Markt

nieuws

Het nieuwe hoekpand Merckt

Horecaondernemer Patrick Beijck is uit het project ‘Merckt’ gestapt. Beijck zou in het pand op de hoek van de Grote Markt en Poelestraat een grote foodmarkt en een dakterras ontwikkelen.

De foodmarkt zou plaats bieden aan zo’n twintig kleine horecaconcepten, verdeeld over drie verdiepingen. Op het dak van het pand, dat ook 18 appartementen telt, zou een terras met openluchtbar komen. De opening, die vorig jaar zou plaatsvinden, is meermalen uitgesteld.

Het is onduidelijk waarom Patrick Beijk uit het project van ontwikkelaar MWPO is gestapt. MWPO zou inmiddels contact hebben opgenomen met de Maripaan Groep, eigenaar van 15 supermarkten van Jumbo in het noorden van het land. Het is niet duidelijk wanneer ‘Merckt’ open gaat. Een deel van de appartementen wordt inmiddels bewoond.