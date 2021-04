‘Paspoortprofessor’ weg bij RuG

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Hoogleraar Dimitry Kochenov is niet langer werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG. Dat meldt Nieuwsuur zaterdagochtend.

Het vertrek van Kochenov komt na vragen van Nieuwsuur over belangenverstrengeling van de RuG met een omstreden bedrijf dat actief is in de paspoorthandel. Bronnen laten weten dat het Groningse faculteitsbestuur in gesprekken met Kochenov sterk heeft aangedrongen op diens vertrek. Kochenov zou hebben laten weten inmiddels ‘een aanzienlijk betere baan’ te hebben gevonden.

De hoogleraar raakte in 2019 in opspraak wegens betrokkenheid bij handel in paspoorten. Destijds leidde dit tot een intern onderzoek waarbij Kochenov werd berispt vanwege belangenverstrengeling en het niet opgeven van nevenfuncties. Zo gaf hij speeches over paspoortverkoop en was hij actief als lobbyist voor de Maltese overheid. Na de berisping beëindigde de hoogleraar een aantal nevenfuncties. Wel bleef hij betrokken bij een project van de Zwitserse jurist en zakenman Christian Kälin.