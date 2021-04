Partij voor de Dieren in Stad wil jachtverbod in verband met vogelgriep

nieuws

Foto: PewPewLazerGunz via Pixabay.com

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen wil dat de Veiligheidsregio een jachtverbod afkondigt in de provincie. De verspreiding van de vogelgriep in de provincie is daar de aanleiding voor.

De fractie heeft donderdag schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. De vragen zijn specifiek gericht aan burgemeester Koen Schuiling, die tevens voorzitter is van de Groninger veiligheidsregio.

De Partij voor de Dieren vindt dat verspreiding van het virus op alle manieren moet worden tegengegaan en dat een jachtverbod een eerste vereiste is. Naast een jachtverbod roept de fractie de Veiligheidsregio ook op om de gevaren van de vogelgriep beter te communiceren naar de inwoners van de provincie.

“Op sites van andere veiligheidsregio’s kun je gelijk een link vinden met wat je wel en niet moet doen als je vogels vindt, zoals een alarmnummer bellen en ze niet aanraken”, zo stelt Terence van Zoelen, raadslid van de Partij voor de Dieren. “Besmetting moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Niet alleen voor onze kwetsbare, afnemende vogelbestanden, maar ook om het risico op mutatie van het virus en daarmee eventueel een nieuwe pandemie te voorkomen.”