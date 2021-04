Parken in Stad nog relatief rustig, maar drukte neemt toe

nieuws

Foto: Raymond Meter (112 Groningen)

Aan het begin van de ‘Koningsmiddag’ was het nog relatief rustig in het Stadspark en het Noorderplantsoen. Met name in het laatstgenoemde park begon de drukte wel toe te nemen.

In het Noorderplantsoen waren rond 14.30 uur de meeste studenten en andere groepen jongeren te vinden. Er werd redelijk afstand gehouden tussen de kleine groepjes. Binnen de groepen ging dat minder goed.

De gemeente meldde eerder deze week dat er ‘preventieve maatregelen’ zijn genomen tegen de drukte. Maar de oproep om niet naar drukke plekken te komen (waaronder het Noorderplantsoen) werd klaarblijkelijk niet door iedereen opgevolgd.