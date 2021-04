Padt, Itakura en Lundqvist twijfelgevallen bij FC Groningen

sport

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Wessel Dammers* of FC Groningen, *Sergio Padt* of FC Groningen

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Heerenveen kent FC Groningen drie twijfelgevallen.

Het gaat om doelman Sergio Padt en verdediger Ko Itakura die op de training een blessure opliepen. Ook middenvelder Ramon Pascal Lundqvist is nog niet helemaal fit.

Azor Matusiwa is geschorst en Arjen Robben, die weer mee traint met de groep, is nog niet wedstrijdfit.

FC Groningen staat zesde in de eredivisie en heeft zeer goede vooruitzichten op de play-offs voor Europees voetbal. Heerenveen, tiende, is daarvoor ook nog in de race. De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur.