Overlast zuidelijke ringweg moet sneller aangepakt en opgelost worden

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De Groninger gemeenteraad vindt dat de overlast die ontstaat door de aanpak van de zuidelijke ringweg sneller opgelost moet worden. Dat bleek woensdagavond tijdens de derde bijeenkomst over de bouw van de nieuwe weg.

Omwonenden van de ringweg klagen steen en been over de overlast die de werkzaamheden veroorzaken. Zo klagen bewoners van de straat De Zaayer over geluidsoverlast. Slechts een wapperend doek met kieren en gaten is aangebracht om het geluid uit de bouwput tegen te houden. Daarnaast zorgt het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg voor veel geluidsoverlast, met name in de nachtelijke uren. Het viaduct zorgde onlangs voor extra geluidsoverlast nadat een stalen plaat was losgeschoten waarbij het lang duurde voor dit euvel was opgelost.

Sneller lopen om problemen op te lossen

Raadsleden laten weten geschrokken te zijn van de verhalen die zij gehoord hebben en willen dat de problemen snel opgelost worden. Fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66 liet weten dat wat hem betreft de wettelijke normen niet volstaan nu de bouwtijd van de ringweg is verdubbeld en omwonenden veel thuis zitten vanwege de coronacrisis. Volgens de politicus moeten die feiten echt mee gewogen worden. Volgens hem is de overlast niet te vergelijken met de voorspelling. Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks wil dat aannemer en opdrachtgever sneller gaan lopen om de problemen op te lossen. In geval van het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg stelt hij voor om vrachtwagens in de avond en nachtelijke uren om te laten rijden waardoor het geluid gereduceerd wordt.

Situatie verbeteren

Men vindt dat de stad zich op zijn minst aan de bezwaarprocedures moet houden. Maar de vraag is of de gemeenteraad iets aan de situatie kan doen, met uitzondering van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer op het matje roepen. De gemeente vormt samen met de provincie en het rijk de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Men is gebonden aan het contract met bouwonderneming Combinatie Herepoort. Broeksma heeft al laten weten niet van plan te zijn om als gemeente extraatjes te betalen waar niet in is voorzien. Wel laat hij weten onder de indruk te zijn van de verhalen van omwonenden over de overlast die zij ervaren. Volgens de wethouder zijn deze geluiden ook bij de bouwer gearriveerd en is men er van doordrongen om de situatie te verbeteren.