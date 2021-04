“Overgang naar opnieuw koud weer lijkt onafwendbaar”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een periode van warm voorjaarsweer lijkt nog niet aanstonds. In plaats daarvan krijgen we hoogstwaarschijnlijk te maken met een overgang naar opnieuw koud weer. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag blijft het overwegend of helemaal droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke oostenwind, rond de windkracht 2, wordt het 15 graden. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar 5 graden. Dinsdag wordt het een hele rustige dag waarbij flink wat zon en wolken elkaar af zullen wisselen. Er is een kans op een bui, die mogelijk ook gepaard kan gaan met een klap onweer. Het wordt 16 of 17 graden.”

“Woensdag draait de wind naar het noordwesten en gaat de temperatuur weer flink onderuit. De dag begint met wat wolken en de kans op een buitje, in de middag is er geregeld zon maar de maximumtemperatuur komt uit op nog maar 9 of 10 graden. Ook in de rest van de week houdt een noorden- tot noordwestenwind de temperatuur flink aan de ketting en wordt het in de middag hooguit een graad of 10. Zonnige perioden worden afgewisseld door hardnekkige wolken. Vooral op donderdag is er de kans op een bui. Kortom; een overgang naar opnieuw (te) koud weer lijkt onafwendbaar.”